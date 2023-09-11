وأضاف الهاشمى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - أن مصر هي قلب العروبة وقلب الإسلام، حيث يوجد بها الأزهر الشريف منارة الإسلام، كما تتمتع بالعديد من الإمكانيات التي لم تتوفر في كثير من البلدان الأخرى، مؤكداً توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الدائمة بتقديم الدعم اللازم لمصر في كل الأوقات، سألين الله عز وجل أن يديم المحبة والتعاون دائما لنرفع راية الإسلام والعروبة.

وعن موضوع المؤتمر، أوضح الهاشمي أن الفضاء الإلكترونى به جوانب سلبية عديدة، ولهذا السبب علينا الاستفادة من الجوانب الإيجابية فقط وتجنب النقاط السلبية، محذراً الشباب والشابات من المداومة على استخدام الإنترنت خاصة في الخطاب الديني، مؤكداً أن الخطاب الديني الصحيح غير متشدد وغير متصنع ويجب مخاطبة الناس على قدر عقولهم.

