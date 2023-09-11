مدن المكسيك تتصدر قائمة "المدن الأربعون الأكثر عنفا" بالعالم

أ ش أ

هيمنت دول نصف الكرة الغربى، وعلى رأسها المكسيك، على قائمة "المدن الأربعون الأكثر فتكا" فى العالم التى تشهد أعلى معدلات قتل بالنسبة لعدد السكان.

وأظهرت القائمة - التى نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن القائمة تتضمن 15 مدينة فى المكسيك وحدها، ومن بين أعلى 10 مدن فتكا فى العالم كان نصيب المكسيك 9 مدن، ومدينة واحدة فى الولايات المتحدة، التى كان لها 6 مدن داخل القائمة، كما أن البرازيل وجنوب إفريقيا لديهما نصيب كبير فى القائمة، حيث كان للبرازيل 10 مدن وأربعة لجنوب إفريقيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عنف العصابات، وإطلاق النار الجماعي، والفقر، والتزايد السكانى وضعف جاهزية وكالات إنفاذ القانون والحكومات، كانت الخصائص المشتركة بين المدن الأربعين الأكثر فتكا بالعالم.

وتظهر البيانات أن أغلبية القائمة تتجمع فى نصف الكرة الغربي، مع هيمنة مدن فى أمريكا الجنوبية والوسطى، وكذلك الولايات المتحدة.

ومن بين العشرة الأوائل، جاءت مدينة "كوليما" فى المكسيك فى أعلى القائمة، تتبعها ولايات مثل تيخوانا ونيو أورليانز وكيب تاون وكينجستون وبورت أو برنس وكالي.

وتعتبر هذه هى السنة السادسة على التوالى التى تتصدر فيها مدينة مكسيكية قائمة المدن الأكثر عنفًا فى العالم، التى يصدرها مجلس المواطنين للأمن العام والعدالة الجنائية "CCPSCJ"، وهى مجموعة مناصرة مقرها فى مكسيكو سيتي، والتى تقوم بإعداد تقرير سنوى بهذا الشأن.

وتمتلك قارة أمريكا الشمالية 23 مدينة من إجمالى مدن القائمة الـ40، ومنها المدن الأمريكية نيو أورلينز، وبالتيمور، وديترويت، وممفيس، وكليفلاند، وميلووكي، وكذلك مدينة واحدة فى كل من جامايكا وهايتي.. وهناك 13 مدينة من أمريكا الجنوبية وأربعة من إفريقيا، التى هى جميعها فى جنوب إفريقيا وهى كيب تاون ودوربان وبورت إليزابيث وجوهانسبرج.

ويبلغ متوسط معدل جرائم القتل فى المدن الأربعين الأولى فى القائمة 64.55 شخص لكل 100 ألف شخص - أى أكثر من عشرة أضعاف المتوسط العالمى البالغ 5.36 شخص لكل 100 ألف شخص.

يشار إلى أن مدينة "كوليما" التى تتربع على قمة القائمة كانت قد صنفت فى عام 2011 كواحدة من أكثر المدن المفضلة للعيش فى أمريكا اللاتينية، ولكن بعد أكثر من عقد بقليل تم تصنيفها على أنها المدينة الأعنف فى العالم، حيث بلغ عدد جرائم القتل المروعة 182 لكل 100 ألف نسمة فى عام 2022.