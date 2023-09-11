وقال كوكوف ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ، إن تفجير السيل الشمالي أحد أبرز الهجمات الإرهابية التي نفذتها كييف ورعاتها الغربيين ، مضيفا أن أوكرانيا والغرب ليست لديهما القدرة على تغيير الوضع بمحاور القتال لصالحهما، ولذلك يلجأن بشكل متكرر إلى الإرهاب المفتوح .

وأضاف أن موسكو دمرت منذ بدء العملية العسكرية آلاف المسيرات الأوكرانية التي حاولت استهداف البنية التحتية على الأراضي الروسية ومنعت عددا كبيرا من عمليات التخريب ، لافتا إلى أن تصرفات الغرب تحولت إلى أفعال إرهابية وهو ما يتجلى الآن في أوكرانيا .