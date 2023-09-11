اليوم السابع
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الإثنين، 11 سبتمبر 2023 11:08 م
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مباحثات أردنية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 10:00 م
مباحثات أردنية أمريكية لتعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي
أ ش أ

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بحث الأردن وأمريكا سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين. 

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الاثنين في مكتبه بالقيادة العامة، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء - الذي حضره الملحق الدفاعي الأمريكي في عمّان - بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، بما يحقق الأهداف المرجوة لخدمة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.


الأردن

الولايات المتحدة

يوسف أحمد الحنيطي

الأردن وأمريكا



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