ماكرون: بنجلاديش تعهدت بشراء 10 طائرات إيرباص "إيه 350"

كتبت: هناء أبو العز

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن السلطات في بنجلاديش تعهدت بطلب شراء عشر طائرات إيرباص من طراز "إيه 350"، فيما يعد أول عقد بين الشركة المصنعة للطائرات الأوروبية و"دكا"، حيث تشمل الصفقة، التي لا تزال قيد الإعداد، خطوط بيمان بنجلاديش الجوية وهي الناقل الوطني للبلاد.

وقال الرئيس الفرنسي، عقب مباحثات مع رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة، في إطار زيارته الحالية بالعاصمة "دكا"، "أشكركم على ثقتكم بالطيران الأوروبي، والالتزام بشراء هذه الطائرات العشر من طراز إيرباص ايه-350 هو أمر مهم".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وصل مساء أمس الأحد، إلى بنجلادش في زيارة تهدف الى "ترسيخ الاستراتيجية الفرنسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ" بعد مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند، حيث يبحث القضايا الثنائية والإقليمية مع قادة بنجلاديش.

كما وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية تمويل مع حكومة بنجلاديش بقيمة 200 مليون دولار لدعم تطوير 86 بلدية، خاصة في مجال معالجة النفايات ومعالجة مياه الشرب ومياه الأمطار. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، ضاعفت الوكالة الفرنسية للتنمية التزاماتها ثلاث مرات (أكثر من 1.5 مليار يورو في شكل قروض منخفضة الفائدة للغاية)، مما جعل بنجلاديش أكبر متلق لقروض الوكالة الفرنسية خلال هذه الفترة.

يذكر أن زيارة الرئيس ماكرون لدكا ستكون أيضا فرصة لتعميق العلاقات الثنائية مع دولة تشهد نموا سريعا حيث تسعى إلى تنويع شراكاتها، وفقا لقصر الإليزيه، كما سيؤكد ماكرون على تصميم فرنسا على الوقوف إلى جانب بنجلاديش على المستوى الإنساني في وقت يتعرض هذا البلد بانتظام لخطر فيضانات.