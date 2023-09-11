لبنان: اتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار بمخيم "عين الحلوة"

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عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، اجتماعًا اليوم الاثنين، بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وبحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن.

وتم خلال اللقاء، الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا بمحافظة الجنوب اللبناني، وذلك بعد 5 أيام من الاشتباكات المتواصلة.

واتفق المجتمعون، على متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء أشرف العرموشي ورفاقه أواخر شهر يوليو الماضي، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها.

ويشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين اشتباكات عنيفة، منذ مساء الخميس الماضي وحتى اليوم.