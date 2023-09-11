اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 سبتمبر 2023 09:25 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

لبنان: اتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار بمخيم "عين الحلوة"

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 08:00 م
لبنان: اتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار بمخيم "عين الحلوة" لبنان - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، اجتماعًا اليوم الاثنين، بدعوة من مدير عام الأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وبحضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن.
 
وتم خلال اللقاء، الاتفاق على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا بمحافظة الجنوب اللبناني، وذلك بعد 5 أيام من الاشتباكات المتواصلة.
 
واتفق المجتمعون، على متابعة تسليم المطلوبين باغتيال اللواء أشرف العرموشي ورفاقه أواخر شهر يوليو الماضي، وكذلك عبد الرحمن فرهود للسلطات اللبنانية وفق آلية تم التوافق عليها.
 
ويشهد مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين اشتباكات عنيفة، منذ مساء الخميس الماضي وحتى اليوم.

لبنان

عين الحلوة

مخيم عين الحلوة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة