عضو بالمبادرة الرئاسية للأنيميا والتقزم: فحصنا 14 مليون طفل فى 30 ألف مدرسة

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة منى حمدى أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم جامعة القاهرة، رئيس قسم أمراض وزرع النخاع بمستشفى أبو الريش الجامعى، عضو المبادرة الرئاسية لفحص أطفال المدارس للأنيميا والتقزم والسمنة، إن المبادرة فحصت 14 مليون طفل على مستوى 30 ألف مدرسة خلال 3 سنوات.



الدكتورة نعيمة القصير ممثل الصحة العالمية تشارك بجلسات المؤتمر

وأضافت، أنه تم علاج حالات كثيرة من الأطفال المصابين بالأنيميا، مشيرة إلى أن معدلات الإصابة بالأنيميا انخفضت هذا العام عن العام الماضى.

وأوضحت، أن المبادرة كشفت عن أكثر أنواع الأنيميا شيوعا في مصر، وهي أنيميا نقص الحديد الناتجة عن سوء التغذية، مضيفة: اكتشفنا أنواعا أخرى خلال المبادرة، وهى الأنيميا الوراثية، مثل أنيميا البحر المتوسط، لافتة أن اكتشاف الأنيميا مبكرا يساعد في العلاج والشفاء التام، وأن المبادرة كانت إنجازا، والنتائج مشرفة.



وزير الصحة والسكان مع مساعدى الوزير فى حوار على هامش المؤتمر

جاء ذلك خلال جلسة خاصة عن استعراض نتائج المبادرة الرئاسية للأنيميا والتقزم والسمنة والتي تم اطلاقها منذ 3 سنوات بمؤتمر السكان، والذى اختتم أعماله الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يوم الجمعة الماضى بالقاهرة، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر الجارى بالقاهرة، بحضور وزراء وممثلى الأمم المتحدة والصندوق الدولى، وعدد من الوزراء، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة وجميع شركات الدواء المصرية.



وزير الصحة يشارك فى جلسات مؤتمر السكان

وقد شارك وزير الصحة فى أغلب جلساته، وأعرب عن سعادته عن نجاح النسخة الأولى من المؤتمر العالمى للسكان والتنمية والذى شرف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم كبير من كافة الوزرات، والذى تم اطلاق فيه الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

وأكد، خلال ختام المؤتمر إنه تم استعراض التحديات ومناقشة الحلول للوصول فى النهاية الى رؤية موحدة على مدار 4 أيام استعرض فيها المؤتمر من خلال 260 متحدث مصرى وأجنبى، و14 ورشة عمل و65 جلسة حوارية فى 33 تخصص يوميا استفاد منها آلاف الحضور، موضحا، إنه تم تسجيل 32.847 شخص فى الموقع الالكترونى، لتحقيق أهداف المؤتمر.