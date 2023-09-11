عبث بسلاحه غير المرخص فأصاب نفسه بطلق نارى فى الركبة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج الجامعى مزارعا يبلغ من العمر 35 سنة مصابا بطلق نارى أسفل الركبة فتحة دخول وذلك بدائرة مركز شرطة سوهاج، حيث تبين أن إصابته حدثت نتيجة قيامه بالعبث بسلاح نارى كان بحوزته عن طريق الخطأ.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من يفيد بإصابة مزارع بطلق نارى وتم نقله للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة بإرشاده.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس مباحث المديرية بورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي لمركز سوهاج بوصول المدعو شعبان ف ع ا 35 سنة مزارع ومقيم دائرة المركز مصاباً " بطلق ناري أسفل الركبة اليسري فتحه دخول " .

وبسؤال المصاب أفاد بأنه أثناء تواجده بمنزله وحال عبثه بسلاح ناري كان بحوزته خرجت منه طلقه عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابته ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك تم ضبط السلاح المستخدم بإرشاد المتهم المصاب وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.