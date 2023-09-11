ضبط 70 طن أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك، مشددة على توفير غذاء صحي وآمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.

وفى هذا السياق شنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين، حملة علي ثلاجات حفظ المواد الغذائية بمركز أبو حمص، وذلك بالتنسيق مع إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبالتعاون مع إدارة شرطه تموين البحيرة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر أسماك هارينج وهورس ماكريل متغيره الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالى وزن 70 طنا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.