حزب العمال البريطانى: هروب الإرهابى دانيال خليفة تجسيد لفشل حكومة سوناك

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم حزب العمال البريطاني، حزب المحافظين الحاكم، بعد هروب الإرهابي دانيال خليفة من سجن واندسوورث من الحجز، قائلا إن الحدث يجسد فشل حكومة سوناك في الحفاظ على سلامة الناس، مشيرا إلى انهيارات سياسية آخري مثل أزمة الخرسانة المدرسية المتهالكة.

تحول التركيز إلى قضايا أوسع تتعلق بالموظفين والموارد في خدمة السجون وما إذا كان لها دور في هروبه بعد هروب خليفة، وقال أليكس تشالك، وزير العدل، إن 40 من بين 1600 سجين داخل سجن واندسوورث في جنوب غرب لندن تم نقلهم إلى سجون أخرى، وإن النتائج الأولية للتحقيق الداخلي في الهروب يجب أن تكون جاهزة بحلول نهاية الأسبوع.

ولكن في علامة أخرى على حملة انتخابية من المرجح أن تركز على ما إذا كانت الخدمات العامة الأساسية في المملكة المتحدة تعمل بشكل صحيح بعد 13 عامًا من حكم المحافظين، اتهم حزب العمال ريشي سوناك بتجاهل التحذيرات في سلسلة من المجالات.

وبالإضافة إلى هروب الأسبوع الماضي، وتأثر آلاف الطلاب بالهياكل الخرسانية غير الآمنة في المدارس، سلط حزب العمال الضوء على تقارير عن تجسس صيني مزعوم في البرلمان ليقول إن حزب المحافظين كان "منشغلًا للغاية في حل الدراما الخاصة به على حساب البريطانيين".

وفقا لصحيفة الجارديان، قال جوناثان أشوورث، احد المسئولين في حزب العمال: “ريشي سوناك يفشل في واجبه الأول في الحفاظ على سلامة الناس. وسواء كان الأمر يتعلق بضمان أن تكون المدارس آمنة للأطفال، أو إبعاد الإرهابيين المشتبه بهم عن شوارعنا، أو منع الجواسيس الصينيين من التسلل إلى البرلمان، فإن الحكومة تعيش حالة من الفوضى"

وأضاف: "الشعب البريطاني يستحق أفضل من حكومة المحافظين غير الكفؤة هذه".

ومن المقرر أن يقوم بول نوفاك، الأمين العام لاتحاد العمال بهجوم مماثل في خطابه أمام المؤتمر السنوي للمنظمة في ليفربول اليوم الاثنين: "لم يعد هناك شيء يعمل في هذا البلد ولم يعد أحد في الحكومة يهتم. لقد كسر المحافظون بريطانيا"

ومن المقرر ان يقول في خطابه: "لقد أمضوا 13 عامًا في معالجة الخرسانة المتهدمة في مدارسنا. لكن قبل خمسة أيام من الفصل الدراسي الجديد يخبرون المدارس أنهم لا يستطيعون فتح أبوابهم”.