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جهاز غرب قنا يواصل تسليم قطع الأراضى المميزة "فيلات – عمارات" .. اليوم

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 01:00 ص
جهاز غرب قنا يواصل تسليم قطع الأراضى المميزة "فيلات – عمارات" .. اليوم اراضى ارشيف
كتب أحمد حسن

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يواصل جهاز تنمية مدينة غرب قنا الجديدة، اليوم الإثنين، تسليم قطع الأراضي السكنية المميزة "فيلا – عمارات" بالحي المتميز بالمدينة.
 
وأوضح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالحي المتميز المجاورة 2 " فيلات " أرقام (50 – 52 – 53 – 54 – 55 – 57 – 58 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 68 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 79 – 81 – 83 – 88 – 89 – 91 - 92)، اليوم الإثنين 11/9/2023.
 
وأضاف المهندس أيمن رشاد، أنه سيتم تسليم القطع السكنية " عمارات " بالحي المتميز بالمجاورة 3 أرقام ( 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24 – 25 – 28 – 29 – 30 – 31 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 43 – 49 - 50)، يوم الثلاثاء 12/9/2023، والقطع أرقام (54 – 56 – 57 – 62 – 64 – 65 – 68 – 70 – 72 – 73 – 75 – 77 – 78 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 92 – 94 – 95 – 96 – 97 – 99 – 100 - 106)، يوم الأربعاء 13/9/2023، والقطع أرقام (107 – 109  - 110 – 112 – 114 – 115 – 119 – 121 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 130 – 131 – 135 – 137 – 139 – 140 – 142 – 143 – 147 – 149 – 152 – 155 – 156 – 157 – 158 – 155 - 161)، يوم الخميس 14/9/2023.
 
وأشار " رشاد " إلى أنه سيتم استكمال تسليم قطع الأراضي بالحي المتميز المجاورة 3 قطع أراضي " عمارات " أرقام ( 162 – 166 – 171 – 172 – 178 – 179 – 190 – 193 – 195 – 197 – 200 – 201 – 202 – 204 – 206 – 209 – 211 – 213 – 217 – 219 – 220 – 222 – 227 – 229 – 230 – 231 – 235 – 236 – 238 – 240 – 242 – 244 – 246 – 249 - 250)، يوم الأحد 17/9/2023، والقطع أرقام ( 251 – 252 – 254 – 256 – 257 – 259 – 260 – 261 – 262 – 263 – 265 – 266 – 268 – 269 – 275 – 276 – 277 – 279 – 283 – 287 – 292 – 296 – 298 – 299 – 301 – 302 – 304 – 205 – 208 – 209 – 318 – 324 – 327 – 329 – 402 – 428 - 429)، يوم الإثنين 18/9/2023، وتم تخصيص الأيام من الثلاثاء 19/9/2023 : الخميس 21/9/2023، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
 
 

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