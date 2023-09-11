تفاصيل مهنة البشكار فى المجازر بالإسكندرية المعروضة في فيلم المدبح.. صور

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تعد مهنة البشكار من المهن القديمة فى عالم الذبح والجزارة وتعتمد على عمالة مدربة على الذبح والسلخ، وأصبحت من الأساسيات فى المجازر، "اليوم السابع" التقى بمهنا راف الله بشكار مجزر عبد القادر فى الإسكندرية، الذى يروى تفاصيل المهنة.

يقول مهنا راف الله بشكار مجزر عبد القادر، أن يعمل فى مهنة البشكار منذ الصغر بعد أن ورثها من عائلته، وان دور البشكار هو أن يستقبل المواشى من عجل أو خروف أو ماعز بعد إجراءات الكشف عليها من الفريق الطبى فى مجزر عبد القادر الاولى وبعدها يقوم بأعمال الذبح والسلخ، ثم وضعها فى المكان المخصص للذبح على برميل وتحويلها بعد ذلك للسلخ وأعمال الشط، وذلك يتم بعد الكشف البيطرى الكامل من قبل المجزر الآلى من الفريق الطب البيطرى للتأكد من سلامة الماشية قبل الذبح.

وأضاف مهنا راف الله لـ "اليوم السابع" أن دورنا الهام هو سلخ المواشى من الجلد بطريقة معينة، حتى لا يتم إهدار اللحمة بالماشية وأن مهنة البشكار ليست من المهن البسيطة فى تعلمها بسهولة، وإنما لها شروط فى تعلمها ويأتى عن طريق الوراثة أو التعلم داخل المجزر، وأنه فى البداية يحصل البشكار على فرصة للتدريب ما بين 3 إلى 6 أشهر، وتأتى بعد ذلك الخبرة من العمل والحصول على رخصة معتمدة للعمل داخل المجزر.

وواضح بشكار المجزر، أن مهنة البشكار قديمة لأنها مهنة حرفية ومن يتعلمها ويهواها بطريقة صحيحة لأن أعمال الذبح والسلخ للمواشى لأن فى حالة السلخ بشكل خطأ يوقع صاحبها فى مسألة قانونية كبيرة وتابع قائلا، أن فيلم المدبح قام بتناول مهنة البشكار بشكل صحيح ومازلت فى أذهان المواطنين والعاملين فى المهنة حتى الآن.



بشكار مجزر عبد القادر في الإسكندرية



بشكار المحزر الالي في الإسكندرية



بشكار مجزر عبد القادر في الإسكندرية