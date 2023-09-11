تفاصيل مشروع إنشاء كورنيش جديد فى البر الغربي بالأقصر على غرار ممشى أهل مصر

الأقصر – أحمد مرعى

خطوة هامة تتم على أرض غرب الأقصر على قدم وساق، بالعمل فى مشروع إنشاء كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربى ليكون على غرار كورنيش النيل فى شرق المحافظة، وذلك لتقديم أفضل خدمات للترويح والترفيه للمواطنين والأفواج السياحية القادمة من حول العالم للإستمتاع فى شرق وغرب الأقصر.

ومن جانبه صرح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، إنه بدأت المحافظة بتنفيذ مشروع إنشاء كورنيش بمدينة القرنة بالبر الغربى على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر، حيث يشمل المشروع تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشى أهل مصر بطول يصل إلى نحو 900 متر، بالإضافة إلى متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 ألاف متر، وساحات انتظار للسيارات ومسرح مكشوف، ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية.

ويضيف نائب محافظ الأقصر، ، لـ"اليوم السابع"، إنه تراعى أعمال الكورنيش الجديد الهوية البصرية للمحافظة إمتزاجاً بالحضارة القديمة مع موازاة كورنيش النيل بالبر الغربى بكورنيش النيل بالبر الشرقى، حيث إن الجهة المنفذة للمشروع هو جهاز التعمير البحر الأحمر التابع للجهاز المركز للتعمير بوزارة الإسكان، وتبلغ نسبة التنفيذ به حوالى 40%، وذلك إمتزاجًا بالحضارة القديمة، ويوازي كورنيش البر الغربى كورنيش النيل بالبر الشرقى ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وتتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربى.

ويتابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بصورة دورية، العمل فى كورنيش القرن الجديد الذي يعتبر أبرز المشروعات القومية غرب الأقصر، والذى يحتوى على العديد من الأعمال بمسطح عام يتجاوز 20 ألف م2، حيث قام المحافظ بالوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، كما تفقد المحافظ بدء تنفيذ أعمال الخوازيق لإنشاء الممشى الزجاجي داخل النيل أمام منطقة المطاعم، حيث أن الكورنيش الجديد سيكون تحفة فنية فريدة من نوعها تتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، ويتم إنشاء الكورنيش وفقًا لأحدث الطرازات الحديثة، ليكون ممشى ومزار سياحى عالمى يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفسًا فريدًا لأهالى الأقصر.