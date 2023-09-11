تعرف على مركز حرف ساقلتة بسوهاج بعد تركيب الأجهزة ضمن مبادرة حياة كريمة.. صور

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية كل يوم في جديد من خلال تنفيذ مجمعات خدمات حكومية ومجمعات خدمات زراعية لخدمة المواطنين، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وإستمرارا للجهود يأتي مشروع المركز الصناعي الحرفي بقرية نجوع بني واصل التابعة لمجلس قروي سفلاق بمركز ومدينه ساقلته، ضمن المبادرة لخدمة أهالي المركز وتوفير فرص عمل لهم للحد من البطالة.

الجهود وصلت إلى أعمال التجهيز الخاصة بالمركز من خلال تجهيزات الفرش وتركيب المعدات الخاصة بالعمل.

و"اليوم السابع" يقدم للقارئ أهم المعلومات حول المركز الحرفى تعرف عليها.

1 - المجمع يضم 15 ورشة بكل طابق، بإجمالي 30 ورشة، ويهدف المجمع إلى تشغيل عدد 70 إلى 100 شاب من أصحاب الحرف، ويضم ورش متنوعة لخدمة أهالى مركز ساقلتة.

2 - نسبة الأعمال الإنشائية والبنائية تمت بنسبة 100%، ويعمل المجمع بنظام أربعة خطوط للتشغيل.

4 - المجمع مكون من طابقين ( أرضي وعلوي ) .

5 - يضم 15 ورشة بكل طابق، بإجمالي 30 ورشة.

6 - يهدف المجمع إلى تشغيل عدد 70 إلى 100 شاب من أصحاب الحرف، ويضم ورش متنوعة؛ لخدمة أهالي مركز ساقلته.

7 - المجمع بنظام الخطوط و يشمل العديد من خطوط الانتاج وهي : -

- خط انتاج ورق الكاشير

- خط انتاج اظرف الجوابات

- خط انتاج بكر سوليتب

- خط انتاج مشغل خياطه متكامل

- خط انتاج الكرتون مضلع نص اتوماتيك

- طباعه 2 لون كرتون مضلع

- خط انتاج اكواب كرتون

- خط انتاج علب كرتون مقاسات صغيرة