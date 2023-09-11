انقطاع الكهرباء عن محطة محولات غرب طنطا 3 ساعات اليوم لإجراء الصيانة

الغربية محمد طارق

أعلن ديوان عام محافظة الغربية ، عن انقطاع التيار الكهربائي عن محطة محولات غرب طنطا، اليوم الإثنين الموافق 2023/9/11 من الساعة السادسة وحتى التاسعة صباحًا، وذلك لعمل الصيانة واختبار علي المغذيات جهد 11 م ف.

وأضاف ديوان عام المحافظة أن المناطق التي سوف تتأثر بانقطاع التيار هي "عمارات توكل بالطريق السريع، أخر ابن الفارض مع المعاهدة، منطقة سوق الجملة مع علي مبارك، قرية شقرف، تلبت قصير، العزب المجاورة لهم"، ويهيب الديوان بالمواطنين قاطني تلك المناطق والمستشفيات والمخابز توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.