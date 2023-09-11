انتشال جثة شخص غرق فى نهر النيل بجزيرة الكريمات بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

غرق شخص في نهر النيل بجزيرة الكريمات في أطفيح وتم انتشال جثته ونقلها إلى المستشفى العام، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بمنطقة جزيرة الكريمات في أطفيح، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.

استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأنه تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.