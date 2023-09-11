المصرية للمطارات: تطوير مطار الغردقة الدولى وإنشاء مبنى ركاب جديد صديق للبيئة

كتب عماد عرفة - رحاب نبيل

قال ياسر إبراهيم مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، إن مشروع تطوير مطار الغردقة، وإنشاء مبنى ركاب جديد بتكنولوجيا Smart- Green Building، يعد سابقة من نوعها بالمطارات المصرية والأفريقية، مشيراً أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة لتحويل المطارات المصرية إلى مطارات خضراء.

وأوضح ياسر إبراهيم، في العرض التقديمي خلال الجلسة التشاورية المنعقدة آلان بمدينة الغردقة، أنه مخطط يبدأ تطوير مباني ركاب مطار الغردقة لتحويله بالكامل لمطار صديق للبيئة، ستبدأ بإنشاء المبنى الجديد الصديق للبيئة.

وأشار مدير عام مشروعات بالشركة المصرية للمطارات، أنه مخطط أن يكون السعة لمبنى الركاب الجديد الصديق للبيئة

7 مليون راكب سنويا، بتجهيزات تكنولوجية عالية.

وكشف أنه سوف يتم إنشاء صالات ترانزيت مجهزة بالمطار أسوة المطارات المحورية، وسيتم أيضا أعمال تطوير على مباني الركاب الحالية رقم 2 و 1.

وأشار أنه سيتم تطوير حقل الطيران، وإنشاء موقف انتظار يسع مختلف طرازات الطائرات الكبيرة.

ونوه إلى أنه مخطط لمطار الغردقة أيضا، إنشاء Airport city، تشمل فندق عالمي ومناطق تجارية وترفيهية ومستشفى دولي ومنطقة لرجال الأعمال، بالإضافة إلى أنه سيتم البدء في مشروع ربط مباني الركاب من خلال قطار كهربائي.