القبض على قاتل عامل القصاصين بالإسماعيلية بسبب خلاف مادية بينهما

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت وحدة مباحث القصاصين بالإسماعيلية فى القبض على المتهم بقتل شاب فى العشرينيات من العمر بسبب خلاف مادية بينهما بعدما تخلص من الجثمان فى منطقة زراعية.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن ضباط وحدة القصاصين فى تحديد هوية مرتكب واقعة مقتل عامل وإلقائه فى إحدى الأراضى الزراعية بدائرة المركز.

وكان قد عثر أهالى منطقة البحوث بقرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين على جثمان شاب ملقى فى منطقة زراعية، غارقاً فى دمائه وانتقلت قوات الشرطة لفحص الواقعة والتعرف على هوية المجنى عليه.

ونجحت تحريات ضباط مباحث مركز القصاصين فى كشف هوية المتهم بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه.

وتمكنت مأمورية مكبرة لضباط مباحث القصاصين فى ضبط المتهم بعد مراقبة تحركاته ورصد أماكن تواجده، وبمواجهته بتحريات المباحث الجنائية أقر بارتكاب الواقعة بسبب خلاف مادى بينهما واستدراج الضحية إلى منزله، وضربه بشومة على رأسه أودت بحياته، والتخلص من الجثمان بإلقائه فى مزرعة بدائرة المركز.