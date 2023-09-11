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السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص في البدرشين

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 12:12 ص
السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص في البدرشين مشاجرة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص في قرية بالبدرشين،  وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من السيطرة عليها وضبط طرفيها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في قرية بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين.
 
أشارت تحريات رجال المباحث أن خلافا أدى لنشوب المشاجرة، مما أسفرعن إصابة عدد من الأشخاص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

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