الرئيس العراقي يؤكد أهمية ترسيخ الأمن مع قرب انتخابات مجالس المحافظات

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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أهمية ترسيخ الأمن والاستقرار خاصة وأن البلاد على موعد لإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام، وضرورة توفير الأجواء المناسبة لإنجاح هذه التجربة الديمقراطية وضمان نزاهتها وشفافيتها.



وذكرت الرئاسة العراقية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الاثنين أن "رشيد استقبل في قصر بغداد، وفد كتلة دولة القانون النيابية برئاسة النائب ياسر المالكي، حيث أكد رشيد أن الرئاسة أولت ملف المياه أولوية كبيرة من خلال تقديم مشروع قانون لتشكيل المجلس الأعلى للمياه الذي سيتبنى رسم السياسات والخطط المائية لعدة سنوات في العراق".



وشدد الرئيس العراقي، على أن أزمة المياه في العراق تتطلب تضافر جميع الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لا سيما في مجال تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث الطرق الزراعية للاستفادة من المياه.



من جانبهم، أشار أعضاء وفد كتلة دولة القانون إلى السعي لتأسيس مجلس السياسات الاستراتيجية لمعالجة الجوانب السياسية والاجتماعية والبيئية والزراعية وأزمة المياه، كما أعربوا عن أملهم بدعم الرئيس لعمل المجلس حيث تقرر التنسيق مع الكتل البرلمانية ورئاسة الجمهورية.