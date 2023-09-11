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الداخلية المغربية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2862 وفاة و2562 إصابة

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 10:30 م
الداخلية المغربية: ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2862 وفاة و2562 إصابة زلزال المغرب
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 2862 وفاة و2562 إصابة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت أكد الدكتور حسام فيصل رئيس وحدة الكوارث في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن التحدي الذي يواجههم الآن في عملية البحث عن عالقين في زلزال المغرب ليس فقط في الوصول ولكن في طبيعة المباني في هذه المناطق خاصة وأنها طينية.

وأوضح الدكتور حسام فيصل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أن هذه المباني الطينية المنهارة تؤدي لإعاقات تنفسية عند السقوط، كما يزيد هذا من صعوبة البحث والانقاذ بالإضافة إلى ازالة هذه الطبقات الطينية.

وأشار الدكتور حسام فيصل، إلى أن إزالة هذه الطبقات الطينية تحتاج لأيام ومن الدقائق الأولى تواجدت فرق الاغاثة على الارض وقدمنا خدمات نقل الدم واستمرار أعمال الإغاثة ونفكر في اعادة الانتعاش والتعافي، متابعا: "الأمل موجود في البحث عن أحياء تحت الأنقاض ولكن مع مرور الوقت تتضاءل الفرص مع توقعات بهبوب عواصف وأمطار".

 


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