اعترفات عاطلين متهمين بالإتجار فى الاستروكس بمصر القديمة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، أن العاطلين المتهمين بالإتجار فى مخدر الاستروكس بمنطقة مصر القديمة، اعترفا بتصنيع المخدر داخل شقة أحدهما ويضعاه داخل أكياس ومن ثم بيعه في دائة القسم.

وأضاف المتهمان خلال التحقيقات، أنهما حققا مكاسب مالية كبيرة من بيع الاستروكس، لافتين إلى انهما يرغبا في تحقيق الربح السريع عن طريق بيع الكثير من تلك المواد، ولكن تم ضبطهما قبل تحقيق مخططهما.

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج، من ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 3 كيلو جرامات، بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.