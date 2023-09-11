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إعلام القاهرة تستقبل الطلاب المستجدين غدا.. تفاصيل الأوراق المطلوبة للتقدم

الإثنين، 11 سبتمبر 2023 10:16 ص
إعلام القاهرة تستقبل الطلاب المستجدين غدا.. تفاصيل الأوراق المطلوبة للتقدم الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن الجدول الزمنى لاستقبال الطلاب المستجدين المقبولين بالكلية للعام الجامعى 2023 / 2024، ومواعيد التوجه إلى الكلية لتسليم الملفات والتقديم للبرامج المختلفة بالكلية، وهى برنامج الإعلام العام باللغة العربية وبرنامج الإعلام العام باللغة الإنجليزية وبرنامج الإعلام الرقمى، وذلك اعتبارات من غدا الثلاثاء فى تمام الساعة العاشرة صباحا.
 
وحددت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مواعيد استقبال الطلاب وفقا للترتيب الأبجدى، حيث تستقبل غدا الثلاثاء الطلاب من حرف" أ إلى حرف ر" وتستقبل يوم الأربعاء الطلاب من حرف "ز إلى حرف ل" على أن يتم استقبال الطلاب من حرف " م إلى حرف ى" يوم الخميس 14 سبتمبر الجارى.
 
وأعلنت كلية الإعلام عن الأوراق المطلوبة للتقديم إلى كلية الإعلام بجامعة القاهرة وهى:-
 
- أصل شهادة الثانوية العامة + صورة منها
- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + صورة منها
- بطاقة الترشيح
- 8 صور شخصية
- صورة البطاقة الشخصية
- نموذج 2 جند ونموذج6 أو 7 جند + صورة منها بالنسبة للطلاب الذكور
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

إعلام القاهرة

أخبار مصر

استقبال الطلاب المستجدين



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