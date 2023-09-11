أخبار مصر.. الحكومة تنفى فرض رسوم بقيمة ألف دولار على السائحين القادمين لمصر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى ما تردد من أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء: تنظيم المنتدى القومى للاستثمار النصف الأول من العام القادم

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومي للاستثمار، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

الحكومة تنفى فرض رسوم بقيمة ألف دولار على السائحين القادمين إلى مصر

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم، نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول. سفير مصر بالرباط: المغرب يثمن تضامن مصر مع المملكة إثر كارثة الزلزال قال سفير مصر لدى المملكة المغربية السفير ياسر عثمان، إن المغرب يثمن عاليًا تضامن مصر، قيادة وحكومة وشعبًا، مع الشعب المغربى الشقيق فى مصابه الأليم إثر الزلزال المدمر الذى ضرب البلاد ليل الجمعة الماضية . محظورات العام الدراسى الجديد 2024.. مكبرات الصوت وعقاب الطلاب الأبرز حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من المحظورات في إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد، المقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجارى، بالمدارس الرسمية والخاصة، كالتالى:-

الأرصاد تحذر من بداية حالة عدم استقرار غرب البلاد وأمطار غزيرة ورعدية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الإثنين، بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق من غرب البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال البلاد.

النقل: محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية قادرة على تداول 15 مليون طن بضائع

نشرت وزارة النقل فيديو يوضح أهمية محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، وهى أحدث مشاريع تطوير الموانئ المصرية التى تم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.

وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى بمحافظة الأقصر

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة " أكاديمية الصفوة للتدريب"، والكائن مقرها (ميدان المنشية– الدور الأول علوي – محافظة الأقصر)، والتي تُروج لنفسها، بمنح شهادات في التخصصات التالية (علوم التمريض، تركيبات الأسنان، التحاليل الطبية والأشعة، مساحة وإنشاءات معمارية، تكنولوجيا بترول وتعدين، علوم الحاسب، نظم الجودة، مساعد صيدلي)، ودبلومة الخدمات الصحية، فضلًا عن منحة التعليم المفتوح للتمريض، وتقبل الطلاب من مراحل التعليم المختلفة، كالدبلومات والثانوية العامة، وخريجي المعاهد دون التقيد بمجموع أو سن معين.

مكتب التنسيق يهيب بطلاب الثانوية العامة "دور ثان" سرعة تسجيل الرغبات

أهاب مكتب التنسيق، بطلاب الثانوية العامة الناجحين فى الدور الثانى، سرعة تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى، مشددا على أنه لن يتم إعادة فتح الموقع مرة أخرى، نظرا لقرب انطلاق العام الدراسى والجامعى الجديد. بداية العاصفة دانيال.. خرائط الأمطار وفرص سقوطها وأماكنها حتى نهاية اليوم تتأثر البلاد بداية من اليوم ببقايا العاصفة دانيال التى ضربت ليبيا، حيث تصل العاصفة إلي غرب البلاد من اليوم الإثنين يصاحبها سقوط الأمطار، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ من اليوم الإثنين على غرب البلاد، وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد.

ميار شريف تحتل المركز الـ 32 عالميا فى تصنيف لاعبات التنس