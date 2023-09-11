أخبار البورصة اليوم الإثنين 11 - 9 - 2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 11-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.298 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والمصرية للدواجن.

البورصة تخسر 15 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.298 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 616.2 مليون ورقة مالية بقيمة 3.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 75.1 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.41%، والعرب على 5.6%، واستحوذت المؤسسات على 43.45% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.54%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 136.3 مليون جنيه، 411 ألف جنيه، 23 مليون جنيه، 111.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 209.3 ألف جينه، 271 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 19278 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 23220 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8071 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3797 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 5584 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 5373 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1387 نقطة.

وصعدت أسهم 27 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 120 شركة، ولم تتغير مستويات 58 شركة.

بنك فيصل الإسلامي أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم بنك فيصل الإسلامي المصري المصدرة (الإصدار بالجنيه المصري) لعدد 756.2 ألف سهم بقيمة إجمالية 20.4 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي بالم هيلز للتعمير، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 500 ألف سهم، 694.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية 600 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية عدد 100 ألف سهم، 32 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 12.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات دلتا للإنشاء والتعمير، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والمالية والصناعية المصرية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، والمطورون العرب القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 25 ألف سهم، 120 ألف سهم، 10711 سهم، 55.1 ألف سهم، 3.5 مليون سهم، 209 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ومستشفى النزهة الدولي عدد 300 ألف سهم، 30 ألف سهم، 2700 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، والنساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 1420 سهم، 80 سهم، 325 ألف سهم، على التوالي.

السويدي إليكتريك قالت شركتا السويدي إليكتريك، وأوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، إن الخبر المنشور عن منح قرض مشترك من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 200 مليون دولار مناصفة بين الشركتين ليس صحيحًا بالمرة.

مصر الجديدة للإسكان أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، موافقة مجلس الإدارة على الدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة، يوم السبت الموافق 7 أكتوبر المقبل، للنظر في العرض المقدم من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن شراء أرض هليوبارك البالغ مساحتها 1695 فدانًا بالقاهرة الجديدة عن طريق الاتفاق المباشر بمبلغ وقدره 15 مليار جنيه يسدد على دفعة واحدة عند التعاقد، على أن يستنزل منه القيم الخاصة بمبلغ تعويضات زيادة الارتفاع لدورين إضافيين وتكلفة دفن الكابلات الكهربائية الهوائية بطريق السويس إلى كابلات أرضية.

كما وافق مجلس إدارة الشركة، وفقًا لإفصاح للبورصة المصرية، على قبول اعتذار الدكتور خالد زكريا العادلي عن استمراره في منصبه برئاسة مجلس الإدارة مع استمراره بعضوية مجلس الإدارة، وتعيين محمد عبد المنعم المنشاوي رئيسًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من اليوم الإثنين، وكذلك وافق المجلس على إقامة فاعلية شركة "أسبوع القاهرة للتصاميم" بقيمة مليون جنيه شاملة الضرائب وذلك اعتبارًا من 3 نوفمبر حتى 2 ديسمبر المقبل.