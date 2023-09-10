اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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%84 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء

الأحد، 10 سبتمبر 2023 07:00 ص
%84 من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء نتيجة الاستطلاع

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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء.

وأيد 84% من القراء مطالب هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء، بينما عارض 16% من القراء مطالب هل تؤيد تكثيف الحملات الرقابية لمواجهة بيع أسطوانات الغاز المدعم فى السوق السوداء.
 
نتيجة الاستطلاع
نتيجة الاستطلاع

 


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