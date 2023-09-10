اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزراء الخارجية العرب يشكرون مصر على مقترح اعتماد البريد الإلكترونى كوسيلة أساسية للتراسل

الأحد، 10 سبتمبر 2023 02:33 م
وزراء الخارجية العرب يشكرون مصر على مقترح اعتماد البريد الإلكترونى كوسيلة أساسية للتراسل وزير الخارجية سامح شكرى خلال ترؤسه مجلس وزراء الخارجية العرب
أ ش أ

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وجه وزراء الخارجية العرب الشكر لجمهورية مصر العربية على مقترحها بشأن اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة أساسية للتراسل.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد، إن ذلك جاء في قرار لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية الـ160، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة برئاسة المغرب.

وكلف المجلس، الأمانة العامة بتعميم اقتراح مصر بشأن اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة أساسية للتراسل، ودعوة الدول الأعضاء إلى الإدلاء برأيها في هذا الخصوص.


مصر

مجلس وزراء الخارجية العرب

الجامعة العربية

جامعة الدول العربية



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