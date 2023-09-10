قصور الثقافية بالإسماعيلية تقدم عددًا من الفعاليات الفنية.. اعرف التفاصيل

قدمت قصور الثقافية بالإسماعيلية ، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية، المقدمة للرواد ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ونفذت مكتبة أبوصوير الثقافية (ورشة حكي للأطفال عن الأمانة) بالتعاون مع دار التبيان للأطفال، ضمن نشاط الطفل بالمكتبة، وقامت بتنفيذ الورشة غادة أحمد مطيع بمشاركة مسؤول الأنشطة بالمكتبة عبدالرحمن فراج، إشراف أحمد شافعي مدير المكتبة.

وتم الحديث في الورشة عن عدة نقاط منها الأمانة من أفضل الصفات التي يجب أن تتواجد فينا،الإنسان الأمين محبوب من كل الناس، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقب بالصادق الأمين، الشخص الذي يخون الأمانة له عقاب شديد عند الله، كل إنسان منا عندما يحافظ على بيته ومدرستة وشارعه ومدينته فهذا أيضًا من الأمانة.

كما نظم بيت ثقافة الشيخ زايد ورشة تعليم الكروشيه للاطفال، بالاضافة لورشة رسم بعنوان الفلاح المصري بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح ضمن نشاط بيت ثقافة الشيخ زايد تدريب همت هاشم إشراف سارة حسن مديرة الموقع، وفي بيت ثقافة التل الكبير أقيم حوار ثقافى بعنوان تحسين مهارات المرأة المصرية وعلاقته بالتنمية الاقتصادية ضمن نشاط بيت ثقافة التل الكبير إشراف أميرة الجاويش مديرة الموقع.

يأتى ذلك فى اطار مبادرة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى تحت عنوان "ثقافتنا في اجازتنا" والاحتفال بالاعياد والمناسبات القومية.