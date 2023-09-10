عين الجمل كنز من الفوائد لصحتك.. استشاري يقدم أهميتها لجسمك

كتبت فاطمة ياسر

"عين الجمل" او" الجوز" من المكسرات المهمة والمميزة التي ينصح بتناولها بشكل مستمر لتنشيط المخ وخلاياه، وللعديد من الفوائد الأخري التي أوضحتها الدكتورة ريهام العسالي استشارية التغذية في القصر العيني.

أشارت استشارية التغذية، أن عين الجمل يحتوي علي عناصر غذائية هامة، كالكلسيوم والمغنسيوم وفيتامين "هـ" و"ب"، والأوميجا3، وهذا يجعله يتربع علي عرش الفوائد والكنز الذي يقدمه للجسم، ومنها:

-للحصول علي جسم رشيق ومشدود تناول حبات من عين الجمل قبل كل وجبة رئيسية.

-ينشط خلايا المخ، ويقوي ذاكرتك.

-تناوله باستمرار يقلل فرص إصابتك بالاكتئاب.

-تنظيم نسبة الكولسترول بالدم.

-يقلل فرص الإصابة بالسكتات الدماغية والقلبية.

-يحد من الإصابة بالأزمات القلبية.

-يقلل نسبة الدهون الثلاثية في الدم.

-يقوي الجهاز المناعي ويحد من الإصابة بأمراضه.

-يقلل من فرص الإصابة بالسرطان.

-يحد من تساقط الشعر ويعمل علي تقويته.

-لأنه يحتوي علي نسبة عالية من الكولاجين فتناوله يعمل علي تنقية البشرة وجعلها نضرة بشكل كبير، ويؤخر ظهور علامات تقدم العمر والتجاعيد.

-يعد غذاء قوي وجيد جدا للرجل، فتناوله قبل القيام بالعلاقة الجنسية يساهم في الانتصاب لوقت طويل، لأنه يساعد علي زيادة نسبة هرمون "التيستيرون".