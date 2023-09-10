عيد المعلم المصرى.. وزير التعليم: المعلم لا يدخر جهدا في إتمام رسالته

كتب محمود طه حسين

تحتفل مصر بعيد المعلم المصرى، يوم 10 سبتمبر من كل عام، تقديراً للعطاء الذي يقدمه المعلم المصري باعتباره صاحب رسالة سامية يعمل على رقي المجتمع من خلال الدور الذي يقوم به تجاه الطلاب، وبمناسبة الاحتفال بيوم عيد المعلم المصرى وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رسالة إلى المعلمين، قائلا: أبنائي وزملائي المعلمين لا يسعني في يوم عيد المعلم المصري إلا أن أتقدم بأصدق التهاني لكم جميعا، وأيضا أتقدم بالشكر لكل معلم يصر على بذل الجهد ليعلم ويربي أبناءنا الطلاب، ويترك أثرا طيبا في طلابه.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أعلن أيضا افتخاري بكوني أنتمي لأصحاب هذه الرسالة التي قاربت أن تكون رسالة الأنبياء، وأيضا يسرني أن أعلن افتخاري بالمعلم المصري، الذي لا يدخر جهدا في إتمام رسالته.