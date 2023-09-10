عرض طالب تسبب فى مصرع سيدة وابنتها بمنشأة ناصر على الطب الشرعى

أمرت نيابة منشأة ناصر، بعرض طالب على الطب الشرعى لإجراء الكشف عليه لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، بعدما تسبب فى مصرع سيدة ونجلتها بعدما صدمهم بسيارته.

واعترف المتهم فى التحقيقات بأنه لم يقصد دهس المجنى عليهما ولكنه فوجئ بهما يعبران الطريق ولم يستطع التحكم فى عجلة القيادة أثناء سيره فى الطريق، مشيرا إلى أنهما كانا يعبران طريقا سريعا وغير مخصص لعبور المشاة، وذكر أنه هرب من المكان خشية اعتداء الأهالى عليه وتحطيم سيارته.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفيين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (ربة منزل ونجلتها - مقيمتان بدائرة القسم) اصطدمت بهما سيارة "مجهولة ولاذ قائدها بالفرار" ما تسبب فى وفاتهما متأثرتين بإصابتهما.

وأسفرت الجهود عن تحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتبين أنها ملك (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة المتسببة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل البلاغ خشية تعدى الأهالى عليه.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

فى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.