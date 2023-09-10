ضوابط إقامة شوادر لبيع حلوى المولد فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

أيام قليلة باتت تفصلنا عن المولد النبوي الشريف، والذي يحل علينا يوم الأربعاء 12 ربيع الأول الموافق 27 سبتمبر 2023، حسب ما أكدته الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

ومع قرب حلول تلك المناسبة، ترفع محافظة الجيزة درجة استعدادها لمنع إقامة أي شوادر أو فروشات بالشوارع والميادين والحدائق لاستغلالها فى عرض منتجات حلوى المولد، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الإدارات المختصة، حفاظًا على أرواح العاملين بها والمترددين عليها وتطبيق أقصى درجات الانضباط بشوارع المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة تحظر إقامة أي شوادر أو فروشات بالشوارع والميادين والحدائق من شأنها إشغال الأرصفة أمام المحال العامة وإشغال الطريق العام، لاستغلالها فى عرض منتجات الحلوى احتفالا بالمولد النبوي الشريف، كما تحظر إقامة أي شوادر أو فروشات على الأراضى الفضاء وتركيب الزينات الكهربائية دون الحصول على التراخيص اللازمة، تجنبًا لإشغال الطريق العام وللتأكد من اشتراطات الأمن والسلامة بتلك الشوادر.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه في حال الموافقة على إقامة شوادر حلوى المولد يكون ذلك داخل الأراضي الفضاء المسورة بعد الحصول على التصريح من الجهات المختصة، مع الالتزام بعدد من الضوابط منها أن تكون بعيدة عن المنشآت البنائية ولا تعطل حركة السير أو الموصلات، ويتوافر فيها اشتراطات الدفاع المدني والحريق والصحة العامة ووسائل الإطفاء الكافية، وأن تكون على مساحات خالية وطرق مفتوحة، وذلك حفاظًا على حياة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد المصدر، أن المحافظة سوف تشكل لجاناً من الإدارات الهندسية ومديريات الصحة والتموين وشرطة المرافق ومباحث التموين والطب البيطرى والحماية المدنية للمرور على كل الإشغالات والتأكد من قانونية الإشغال وسلامة المعروضات، وفي حال المخالفة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.