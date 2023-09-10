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ضبط 10 أطنان سكر مجهولة المصدر قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:11 م
ضبط 10 أطنان سكر مجهولة المصدر قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية سكر- أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 10 أطنان سكر مجهولة المصدر محملة على سيارة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء بنطاق مركز ههيا.
 
وأفاد بيان بأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
 
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ تمكنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى، من ضبط سيارة جامبو على طريق ههيا الدائري محملة بعدد (200) شيكارة سكر سائب، زنة الشيكارة الواحدة (50) كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها (10) أطنان سكر مجهولة المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدر حيازته، وتم تحرير المحضر رقم 13665 لسنة 2023 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات في أحد المخازن على ذمة المحضر.
 
 
 

 


الشرقية

تموين الشرقية

ههيا

سكر مجهول المصدر



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