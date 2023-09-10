اليوم السابع
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ضبط موظف سرق 400 ألف جنيه من شركة بالدقى

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:55 م
ضبط موظف سرق 400 ألف جنيه من شركة بالدقى أموال- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على موظف متهم بسرقة 400 ألف جنيه من شركة يعمل بها في الدقي، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق  
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض شركة للسرقة بالدقي، بإجراء التحريات تبين للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، أن موظف بالشركة استغل عمله واستولى على 400 ألف جنيه، وبضبطه اعترف بارتكاب الواقعة، وذكر أنه تخلص من النقود خشية ضبطه بمقلب قمامة في بولاق الدكرور. 
 
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية عامل عثر على النقود، وتم ضبطه وإعادة المبلغ المالي، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

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