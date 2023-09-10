اليوم السابع
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الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس كوريا الجنوبية يطلب من الصين الوفاء بمسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن

الأحد، 10 سبتمبر 2023 11:04 ص
رئيس كوريا الجنوبية يطلب من الصين الوفاء بمسؤوليتها كعضو دائم في مجلس الأمن الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول
أ ش أ

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طلب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول اليوم الأحد من الصين الوفاء بمسؤوليتها ودورها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قائلا " إنه يتعين على كوريا الجنوبية والصين التعاون لضمان ألا تصبح كوريا الشمالية "عقبة" أمام تطوير علاقاتهما الثنائية".


وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب" أن ذلك جاء خلال لقائه رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، على هامش قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.


وأوضحت السكرتيرة الرئاسية الكبيرة للإعلام الكورية الجنوبية كيم إيون-هاي أن الرئيس الكوري الجنوبي طلب من رئيس مجلس الدولة تقديم تحياته الخاصة للرئيس الصيني شي جين بينغ، قائلا "إنه يأمل في رؤية لي مرة أخرى قبل نهاية العام"، وجاء اللقاء بعد ثلاثة أيام فقط من عقد يون ولي محادثات في جاكرتا على هامش اجتماعات القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا.


كوريا الجنوبية

الصين

مجلس الأمن

كوريا الجنوبية والصين



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