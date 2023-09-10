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رئيس جامعة المنيا يوجه بتخصص سكن طلابي متميز للطلاب الوافدين والمصريين

الأحد، 10 سبتمبر 2023 11:34 م
رئيس جامعة المنيا يوجه بتخصص سكن طلابي متميز للطلاب الوافدين والمصريين جانب من جولة رئيس الجامعة
المنيا-حسن عبد الغفار

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أجرى الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولة تفقدية لمبانى المدن الجامعى، للتأكد من جاهزيتها وكفاءتها الإنشائية، وتطبيقها لمواصفات السلامة العامة، وتعزيزها البيئة المناسبة للإقامة، وتكثيف الجهود لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى المقبولين رسمياً للسكن بها.

 

وخلال جولته، وجه فرحات إلى رفع كفاءة عدد من أجنحة مبانى المدن الجامعية وتحويلها إلى سكن طلابى متميز، يضم غرف فندقية تتيح فرصة الإقامة للطلاب الوافدين والمصريين داخل الحرم الجامعى، وتوفر لهم إقامة آمنة ومريحة، بالاستعانة بمهندسى الديكور بالإدارة الهندسية لتحديد مواصفات الغرف، موضحاً بأن الأجنحة المخصص ستوفر رعاية اجتماعية متكاملة للطلبة والطالبات الوافدين بما تشمله من غرف للاستذكار، والاستقبال، وغيرها من خدمات الإعاشة.

 

كما تابع رئيس الجامعة أعمال الدهانات والتجديد للأثاث والأغطية، والصيانة لدورات المياه، موجهاً بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة بشكل دورى طوال العام، لتحقيق انطباع جيد لدى الطلاب المقيمين.


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