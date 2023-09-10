رئيس الوزراء العراقى يستقبل وفد مجلس الشورى السعودى

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، الأحد، وفد مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، برئاسة إبراهيم محمد القناص، رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية في المجلس، بحضور السفير السعودي لدى العراق.

ورحب السوداني بالوفد السعودي، مؤكداً أهمية استدامة وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، على جميع الصعد والمستويات، وتوطيد الشراكات الاقتصادية والتجارية وعلاقات التبادل الثقافي.

وبيّن السوداني، خلال اللقاء، أن الحكومة العراقية انتهجت، منذ مباشرتها مهامَّها، مساراً يتبنى تقوية الروابط والتكامل الإقليمي، وهو منهج يستهدف المواجهة الموحدة للتحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة والشعوب الشقيقة والصديقة، إضافة إلى تنسيق المواقف، وبناء علاقات التقارب مع الجميع، مبيناً أنّ بغداد تحوّلت إلى ساحة لإيجاد الحلول والمشتركات، مما يسهم في استقرار المنطقة.

من جانبه، أكد الوفد السعودي، تثمين المملكة للعلاقات مع العراق على مختلف المستويات، والتطلع إلى المشاركة في المشروعات التنموية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة في العراق، بما يرفع من مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.