حياة كريمة بالأقصر.. تجديد مواسير المياه وتركيب خط طرد صرف صحى فى إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وبإشراف اللواء مهندس محمد يحي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

وفي هذا الصدد يتم العمل بصورة يومية في المشروعات القومية، حيث قام ياسر حلمى عباس رئيس الوحدة المحلية بالنمسا، بمتابعة استمرار العمل في إحلال وتجديد مواسير مياه الشرب بقرية القرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم العمل فى قص وتقليم الأشجار بالتنسيق ومشاركة شباب النمسا من أمام مدرسة الثانوية بالنمسا، وتم تقليم الفروع التي تحجب إنارة الكشافات وتتسبب في قطع أسلاك الكهرباء، مما يسبب خطورة على المواطنين على الطريق الغربى السريع.

ولمتابعة مشروعات حياة كريمة بمجلس قروى النمسا، عقد ياسر حلمي عباس رئيس مجلس قروى النمسا، إجتماع تنسيقي لطرح كل المشكلات التى تواجه مشروع الصرف الصحي بالقرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، بهدف العمل على إزالة كل المعوقات التي تعيق العمل، كما قام عبد الرحيم طايع نائب مركز ومدينة إسنا، بمتابعة تركيب خط طرد القرايا من شمال القرايا حتي شبكة انحدار النمسا الفرعية بقطر 450 مم، مروراً بشارع ترعة الشعابين وشارع السلطان عبد الجليل لمشروع الصرف الصحي بالقرايا ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك تحت إشراف المهندس محمود عبد العاطي من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بالقرية.