اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 سبتمبر 2023 03:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بطريق دمو بنى سويف

الأحد، 10 سبتمبر 2023 02:52 م
حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بطريق دمو بنى سويف جانب من الإزالات
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تطبيقا للقانون.
 
أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، على حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطريق دائري الكوم الأحمر وبني هارون ومنطقة البساتين، بنطاق مركز بني سويف، وذلك في حضور فواز رجب نائب رئيس المدينة ومسؤولي الإشغالات وقسم الكهرباء والمرافق والرخص والنظافة والبيئة ورؤساء المجالس القروية.
 
وأسفرت الحملة عن عن إزالة ورفع 13 حالة إشغال متنوعة، تنوعت ما بين أكشاك مخالفة وعشش وكافيهات ومقاهي بدون ترخيص وعربات متنقلة وغيرها من الإشغالات وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية،وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الجانب.
 
 
 

بنى سويف

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

إزالة الاشغالات

تعديات على الأراضى

طريق دمو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة