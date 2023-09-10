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حجز إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث عين شمس" لدور أكتوبر للحكم

الأحد، 10 سبتمبر 2023 04:20 م
حجز إعادة محاكمة متهم بقضية "أحداث عين شمس" لدور أكتوبر للحكم محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد عمار، اليوم حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عين شمس"، لجلسة اليوم الأخير من دور أكتوبر للنطق بالحكم.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين الدكتور على عمارة وأحمد عبد الجواد وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم الاشتراك فى تجمهر مؤلف من أكثر من خمس أشخاص فى 25 يناير 2015، وترويع المواطنين، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة.
 
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام. ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
 
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
 

احداث عين شمس

الجنايات

اخبار الحوادث

مجمع محاكم بدر



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