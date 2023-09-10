تنفيذ مبادرة "مهنتك مستقبلك" بوحدات التدريب المتنقلة في أسوان

أسوان- صلاح المسن

تفقد فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان، وحدة التدريب المتنقلة بمدرسة كامل يعقوب بنصر النوبة للوقوف على سير العملية التدريبية والتى بدأت منذ الأسبوع الماضى، ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "مهنتك مستقبلك"، وفى إطار تكليفات وزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز حصولها على فرص عمل لائقة لاقتحام سوق العمل.

وتستمر حتى بداية شهر أكتوبر القادم باعتبار أول دفعة للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بإجمالى 10 متدربات كمرحلة أولى يليها التدريب على الكهرباء والسباكة الصحية، مقدماً شكره للمتدربات على إتقانهن ومهارتهن الفائقة فى التفاعل السريع مع المادة التدريبية المقدمة، والتى ظهرت خلال أسبوع واحد وقيامهم بتنفيذ بعض المنتجات للأطفال، فيما أعربت المتدربات عن سعادتهم وشكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بهم، وتخصيص الوحدة المتنقلة لتقديم الخدمات التدريبية لهم فى مكان إقامتهم، مقدمين شكرهم لوزير العمل حسن شحاته، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان على إتاحة مثل هذه التدريبات المجانية، كما أكدوا على استعدادهم لبذل أكبر جهد ممكن لتعظيم الاستفادة من هذه التدريبات الهادفة، مناشدين بأن يكون لهم مركز تدريب ثابت بمركز نصر النوبة للاستفادة من كافة التدريبات التى تقدمها مديرية العمل بأسوان.

من ناحية أخرى، كانت قد شهدت قرية غرب أسوان إطلاق مبادرة "الشمول المالى للفلاح" تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبالتعاون بين المحافظة والبنك التجارى الدولى بمناسبة الاحتفال باليوم العربى للشمول المالى برعاية البنك المركزى المصرى، وذلك بهدف تشجيع المواطنين على الاستفادة من المنتجات والخدمات والتسهيلات البنكية لإدارة شئونهم المالية وتأمين مستقبلهم المالى، وأثناء فعاليات المبادرة التى حضرتها المهندسة دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى، ومحمود بهاء نائب رئيس مدينة ومركز أسوان، وأيضاً محمد محمود رئيس القرية، فضلاً عن مسئول البنك، وأهالى القرية وذلك بمقر مركز تميز لتنمية الطفولة المبكرة بغرب أسوان.

ومن جانبها، أوضحت دينا إبراهيم بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم إطلاق المبادرة بقرية غرب أسوان، ليعقبها تنفيذ هذه المبادرة فى العديد من قرى المحافظة بشكل متتالى، لتهيئة البنية التحتية المالية، والترويج للمنتجات المختلفة من خلال فريق محفظة الهاتف المحمول الذى يجوب النوادى ومراكز الشباب للتعريف بما يتم تقديمه من خدمات بنكية متنوعة لمختلف شرائح المجتمع، لافته بأنه كان هناك تجاوب من أهالى القرية للاستفادة من المزايا والخصائص البنكية التى تم عرضها لكل منتج، وفتح الحسابات، والحصول على البطاقات والمحفظة الذكية المتعددة الخدمات لعملائها.