تعرف على خطوات دفع رسوم طلب الالتحاق للبرامج المميزة للطلاب بـآداب طنطا

الغربية – مصطفى عادل

أعلنت إدارة شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب جامعة طنطا ، عن بدء دفع رسوم طلب الالتحاق للبرامج المميزة 2023/2024 للطلاب المحولين الحاصلين على الحد الأدنى.

وللدفع يرجى اتباع الخطوات التالية:

اختيار (دخول منسوبي الجامعة) اختيار نوع المستخدم (طالب جامعي) ثم اختيار (كلية الآداب) وكتابة الرقم القومي. الضغط على زر الخدمات العامة. قم باختيار الإدارة (كلية الآداب شئون الطلاب) ثم اختيار رسوم الطلاب المقيدين وستظهر لك الخدمات المتاحة على المنصة أدناه. اختيار امر الدفع (طلب الالتحاق) وفقًا للبرنامج الذي قمت بتقديم طلب الالتحاق به مع التأكد من قيمه الخدمة. أخيرًا قم بالضغط على (استكمال عملية الدفع) وسيتم تحويلك للصفحة التالية لإدخال بيانات رقم الحساب الخاص بك وسداد الرسوم.

ونوهت الإدارة، بضرورة طباعة إيصال الدفع فور الانتهاء من العملية، كما حدد آخر موعد لسداد رسوم طلب الالتحاق يوم الأحد 10 /9/2023

وأكدت ضرورة متابعة منشورات الصفحة خلال الايام القادمة حيث سيتم إعلان موعد استلام الاوراق (طلب الالتحاق + صورة من شهادة الثانوية العامة + صورة من بطاقة الترشيح النهائية + ايصال الدفع) خلال الأيام المقبلة.