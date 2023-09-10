تعرف على تفاصيل حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" للتوعية المجتمعية بأسوان

أسوان- صلاح المسن

حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" للتوعية المجتمعية بأسوان، تأتي فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى داخل جميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

"اليوم السابع "يقدم تفاصيل حملة طرق الأبواب " بلدى أمانة " بأسوان

أولا: تنفيذ 8 آلاف و250 زيارة منزلية بأسوان.

ثانيا: إستهدفت الحملة توعية 45 ألفا و456 سيدة وفتاه ورجل.

ثالثا: الحملة تهدف الي رفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية

رابعا:كما تهدف الحملة الي تعزيز أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها ، مع تعزيز قيم وروح الولاء والإنتماء وحب الوطن.

خامسا: نطاق عمل الحملة يشمل مختلف القرى والنجوع بأسوان، وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة".

سادسا: توفير كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح فعاليات الحملة والاستفادة من دورها فى نشر التوعية المجتمعية وتعزيز محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى لدى الأهالى.

سابعا:الحملة تأتي فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى داخل جميع القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ثامنا: تستمر فعاليات حملة "بلدى أمانة" على مدار شهرين لتصل إلى جميع الأهالى والمواطنين.

تاسعا: الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين

عاشرا: الحملة تشهد مشاركة القيادات الدينية، من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.