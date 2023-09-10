المترو يكرم 5 فنيين لإصلاح قطع الغيار التالفة وتشغيلها بأفضل كفاءة

كتب سيد الخلفاوى

شهد المهندس على الفضالي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، تكريم محمد جمال محروس المشرف العام على إدارة الأجهزة الأمنية، وأحمد مصطفى عبد الخالق ومحمود محمد جمعة وعماد الدين سليمان لطفى محمد عبدالعظيم عبد العزيز - فنيين الصيانة بإدارة الأجهزة الأمنية بالهندسة الكهربائية والميكانيكية وذلك لاجتهادهم فى العمل فى مجال إصلاح قطع الغيار الخاصة بالأجهزة الأمنية مواتير وكروت.

وتمكن الفنيون بشركة المترو بخباراتهم ومهاراتهم العالية فى الوصول إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لإعادة إصلاح قطع الغيار التالفة وتشغيلها بأفضل كفاءة مما كانت عليه ويعد ذلك نجاحًا كبيرًا لأبناء شركة المترو وإظهار مدى كفاءتهم فى العمل لتقديم الشركة أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وحرص المهندس على الفضالي على التعبير عن مشاعر السعادة والسرور متمنيًا لهم دوام الصحة والعافية وتحقيق المزيد من النجاحات فى العمل، وفى إطار حرصه على الاعتماد على الجهود الذاتية والاستفادة من الكوادر الفنية المتواجدة بشركة المترو ما يأتى بثماره لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب بالخط الأول والثاني وعدم وجود أعطال أثناء التشغيل.

جاء ذلك خلال اجتماع المتابعة الأسبوعي داخل قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الشركة بمبنى رمسيس كومبلكس، وسلم المهندس على الفضالي شهادات التقدير وحرص على إلتقاط الصور التذكارية معهم وسط سعادة عارمة من جميع الحضور.