المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لطالب لاتهامه بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد ، بمعاقبة المتهم "خ.م ا"طالب، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين ، كما عاقبت المتهم بالحبس 6 شهور وغرامة 5 آلاف جنيه، بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز اخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز أخميم ، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته 12 لفافة من الهيروين وسلاح أبيض ، وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.