اليوم السابع
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الكشف الطبى على 1903 حالات بقافلة طبية مجانية بقرية بنى قمجر فى المنيا

الأحد، 10 سبتمبر 2023 02:46 م
الكشف الطبى على 1903 حالات بقافلة طبية مجانية بقرية بنى قمجر فى المنيا جانب من الكشف الطبى
المنيا-حسن عبد الغفار

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نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بني قمجر بدمشاو هاشم مركز المنيا على مدار يومى 6 و7 من شهر سبتمبر الجارى، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجًا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.
 
وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1903 حالة مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج بالمستشفيات، حيث تم توقيع الكشف على 339 حالة جراحة، 457 حالة أطفال، 267 حالة باطنة، 69 نساء، 74 سنان، 283 جلدية،37 تنظيم أسرة، 220 رمد، 157 أنف وأذن.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم إجراء 121 تحليلا مختلفا و 4 حالات موجات صوتية ، و 8 حالات أشعة سينية و106 حالة كشف مبكر للضغط والسكر وتحويل للمستشفى 22 حالة لاستكمال العلاج، وتم إجراء خلع أسنان لــ 5 حالات بعيادة الأسنان، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 170 مترددا.
 

مديرية الصحة

قوافل طبية

حياة كريمة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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