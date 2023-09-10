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الشيخ محمد بن زايد يعرب فى اتصال هاتفى بالعاهل المغربى عن تعازيه فى ضحايا الزلزال

الأحد، 10 سبتمبر 2023 08:43 م
الشيخ محمد بن زايد يعرب فى اتصال هاتفى بالعاهل المغربى عن تعازيه فى ضحايا الزلزال الشيخ محمد بن زايد
كتب محمد جمال

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 أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اتصالاً هاتفياً مع الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، حيث أعرب خلاله عن صادق تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي شهدته عدد من المناطق في المغرب، مؤكداً تضامن دولة الإمارات مع المغرب ووقوفها إلى جانب شعبه الشقيق خلال هذه الأوقات الصعبة، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.
 
كما قدم الشيخ محمد بن زايد تعازيه ومواساته إلى الشعب المغربي الشقيق وذوي الضحايا ، سائلاً المولى عز وجل الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
 
من جانبه عبر الملك محمد السادس عن شكره وتقديره لمشاعر التضامن الأخوية الصادقة التي أبداها رئيس دولة الإمارات تجاه المغرب وأهله.
 
 

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