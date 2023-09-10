الشرقية تحتفل بعيدها القومي بدخول 93 مشروعا خدميا.. اعرف التفاصيل

أقامت محافظة الشرقية، احتفالية بمنطقة آثار تل بسطا بمدينة الزقازيق، بمناسبة العيد القومي، الذى يوافق ذكرى وقفة ابنها الزعيم أحمد عرابى أمام الخديوى توفيق لعرض مطالب الجيش.

وبدأ الحفل بتلاوة قرآن كريم للقارئ الشاب محمود الطاروطى، واستعرض محافظ الشرقية فى كلمته مشروعات خدمية التى نفذت على أرض المحافظة.

ثم فقرة غنائية للفنان خالد بيومى نقيب الموسيقين، وفقرة الفنان محمد عبدالمنعم، وعزف أروح لموهبة شابة فارس.

وقدمت فرقة الطلائع بمديرية الشباب، تسجيد لوقفة الزعيم أحمد عرابى أمام الخديوى توفيق لعرض مطالب الجيش، وأعقبها فقرات أخرى.

كانت أعلنت محافظة الشرقية، تنفيذ 93 مشروعا خدميا وتنمويا فى قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحى – الإسكان – الطرق والكبارى - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه من المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجارى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى والذى يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم فى إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.