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"الشباب والرياضة" ينظم ماراثون للجرى بمشاركة 200 طفل بمدينة إدفو بأسوان.. صور

الأحد، 10 سبتمبر 2023 01:50 م
"الشباب والرياضة" ينظم ماراثون للجرى بمشاركة 200 طفل بمدينة إدفو بأسوان.. صور جانب من المارثون
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، ماراثونا رياضيا للجرى بعنوان "صيف شبابنا 2023" بممشى أهل مصر بكورنيش النيل، وذلك بحضور إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة، فضلاً عن القيادات البرلمانية والأمنية والتنفيذية والشعبية.
 
قال إبراهيم سليمان، رئيس مدينة إدفو، فى بيان صحفى، إنه تم تقديم كل أوجه الدعم لتنظيم هذا الماراثون وتحقيق التأمين الكامل له، وإنجاح فعالياته بشكل حضارى وراقى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.
 
وأضاف، أن الماراثون شهد مشاركة 200 طفل فى المرحلة العمرية من 8 إلى 15 سنة، حيث بدأ الجرى لمسافة 1500 متر، وأختتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز على الفائزين بمركز شباب إدفو، وأعقبه تنظيم أمسية رياضية لإضفاء أجواء البهجة على المشاركين بالماراثون الرياضى.
 
الأطفال المشاركون فى الماراثون
الأطفال المشاركون فى الماراثون

القيادات فى الماراثون
القيادات فى الماراثون

كورنيش مدينة إدفو
كورنيش مدينة إدفو
 

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