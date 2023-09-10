اليوم السابع
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بحث دفع مسار العلاقات بين البلدين

الرئيس السيسي يلتقى نظيره التركى فى نيودلهى (إنفوجراف)

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:20 م
الرئيس السيسي يلتقى نظيره التركى فى نيودلهى (إنفوجراف) الرئيس السيسي يلتقي نظيره التركى فى نيودلهى

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بنيودلهي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
 
‏‎وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، كما أعربا عن الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط.
 
الرئيسان السيسى وأردوغان يبحثان دفع مسار العلاقات بين البلدين
الرئيسان السيسى وأردوغان يبحثان دفع مسار العلاقات بين البلدين
 
‏‎وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن سبل تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين لتعزيز مجمل جوانب العلاقات الثنائية، بما يصب في صالح الدولتين والشعبين.

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